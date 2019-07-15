Ведете себя как руководители княжеств: Токаев о встречах акимов с инвесторами

Несмотря на общий рост инвестиций, в ряде крупных городов, в том числе в столице и Шымкенте, наблюдается снижение, что говорит о серьезных проблемах в инвестиционной среде, заявил в понедельник в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев. Проблема в том, подчеркнул он, что акимы на встречах с инвесторами ведут себя как «руководители каких-то княжеств».

«Я обращаюсь к акимам: «Инвестиции должны привлекаться». Я обращаюсь к акимам: «Вы должны заниматься привлечением инвестиций». Иногда я смотрю по телевизору, как вы принимаете делегации предпринимателей, инвесторов. Это никуда не годится. Садитесь во главе стола, рассаживаете их на расстоянии двух, трёх, четырех метров, ведете себя как руководители каких-то княжеств. Как будто не вы заинтересованы в привлечении инвестиций, а они заинтересованы», - заявил Токаев.

Президент порекомендовал акимам и членам правительства прочитать книгу Ли Куан Ю «Из третьего мире в первый», в которой автор описывает, как он, будучи премьер-министром Сингапура, постоянно выезжал в США и другие государства и уговаривал инвесторов прийти в Сингапур.

«Вы должны работать примерно так, а не изображать из себя каких-то очень крупных начальников. Это вам не к лицу, прямо скажем. Очень плохо смотритесь в этом плане по телевидению», - признал глава государства, отметив при этом, что «заискивать конечно нельзя, но работать надо исключительно в деловом ключе».

Тем более, предупредил он, не заниматься мздоимством – «это исключается полностью».

«Если кто-либо будет замечен в этом, а между прочим, инвесторы жалуются, что, приходя в ту или иную область, первым делом они сталкиваются с какими-то непонятными требованиями со стороны представителей власти, то, несмотря на все заслуги и опыт работы, акимы будут строго наказываться. Я вас заранее предупредил», - отметил президент.

Он также привел цифры, что, несмотря общий рост инвестиций на 11,7%, в ряде регионов допущена отрицательная динамика.

«Снижение зафиксировано в Шымкенте - на 71%, в Нур-Султане - на 19%, Мангистауской области - на 22,8%. Это говорит о серьезных проблемах в инвестиционной среде. Министерствам иностранных дел и национальной экономики совместно с акимами надо усилить работу по привлечению инвестиций», - поручил Токаев.