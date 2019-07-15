В «Алматы Су» сообщают, что в ближайшее время водоснабжение будет восстановлено
В Алматы перебои с водоснабжением из-за аварии на электросетях

Проблемы с подачей воды в Алматы связаны с аварией на электросетях, сообщает агентство КазТАГ со ссылкой на пресс-службу ГКП «Алматы Су».

«Это связано с аварийным отключением электроснабжения. Как вы знаете, произошла большая авария на электросетях, соответственно, у нас насосы тоже отключились», - сообщила пресс-служба предприятия в понедельник. В «Алматы Су» также отметили, что в ближайшее время водоснабжение будет полностью восстановлено: «В настоящее время по городу на 95% электричество восстановлено и сейчас мы тоже в режим встаем».

Ранее управление энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы сообщило, что 15 июля в 14.14 часов произошло техническое нарушение на источнике ТЭЦ-2 АО «АлЭС», что привело к сбоям в энергоснабжении значительной части города. Отключение повлияло на работу ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и каскадной ГЭС в Капшагае.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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