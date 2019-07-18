Vласть совместно с TAMOS Education в четверг, 25 июля, проведут дискуссионную встречу, на которой эксперты обсудят будущее школьного образования в Казахстане.

В последние годы сфера среднего образования в Казахстане претерпевает кардинальные изменения: разработаны новые школьные программы, введена система суммативного оценивания знаний, внедряется подушевое финансирование, трехъязычное обучение и многое другое. Однако, ввиду этих изменений, наблюдается неоднозначная динамика развития и возникает много вопросов относительно того, как будет выглядеть картина школьного образования в будущем? Приведут ли реформы к качественным улучшениям в обучении школьников? В чем их преимущества и недостатки? Может ли международный опыт помочь казахстанскому школьному образованию?

Эти и другие вопросы обсудят эксперты в сфере среднего образования в Казахстане на встрече.

Спикерами выступят:

- Алмаз Кунгожин, директор республиканской физико-математической школы

- Лидия Шаповалова, директор школы TAMOS Education

- Пол Кольер-Вудс, международный эксперт, директор по академическому развитию школы TAMOS Education.

- Жанат Рахмани, основатель и генеральный директор независимого регионального центра тестирования "UStudy"

Модератор дискуссии – Алма Игликова, эксперт в сфере казахстанского среднего образования

Встреча состоится 25 июля в пространстве Aurora Space по адресу: ул. Жамбыла 55/57. Начало в 11:00.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.