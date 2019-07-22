Острая потребность в детсадах закрыта за счет ГЧП – МНЭ

За шесть месяцев текущего года в Казахстане заключено 565 договоров государственно-частного партнерства, большая часть из которых приходится на сферу образования. Причем, как заявил в понедельник к ходе брифинга в правительстве вице-министр национальной экономики Мади Такиев, за последние четыре года именно благодаря механизму ГЧП в республике закрыта «острая потребность в дошкольных учреждениях».

«На 1 июля заключено 565 договоров государственно-частного партнерства на сумму 1,29 трлн тенге. В том числе 565 – местные проекты и 9 республиканских проектов. Наибольшее количество проектов приходится на сферу образования – 276 договоров, здравоохранения – 114 договоров, жилищно-коммунального хозяйства – 65 договоров, культуры и спорта – 49 договоров», - рассказал Такиев.

Он пояснил, что в сфере образования в основном инвестируют средства в детские сады.

«Если посмотреть объективно, посредством механизма ГЧП за четыре года закрыта острая потребность в дошкольных учреждениях практически по всей республике. Сегодня через механизм ГЧП работают уже 219 детских садов 29, 5 тыс. мест», - отметил вице-министр.