Около 8 тыс. столичных учеников нуждаются в соцпомощи

Если в прошлом году всего 2 тыс. столичных школьников нуждались в помощи от государства, то в этом году заявки подали на 5 тыс. человек. А в управлении образования считают, что их число вырастет до 8 тыс.

«В прошлом учебном году социальная поддержка была оказана более 2 тыс. школьникам. В настоящее время в столичные школы поступило более 5 тыс. заявок. По нашим прогнозам, количество детей, нуждающихся в оказании помощи, будет около 8 тыс.», - сообщил в среду в ходе брифинга глава столичного управления образования Ануар Жангозин.

Он отметил, что помощь будет оказана в рамках фонда Всеобуч, который направлен на обеспечение нуждающихся в социальной помощи учеников необходимыми условиями для получения образования, предусмотренного государственным общеобязательным стандартом образования. Помощь оказывается в виде канцелярских товаров, школьной и спортивной формы, обуви, при необходимости предоставляется теплая и зимняя одежда. Помимо этого, помощь включает путевки в летние лагеря, обеспечение питанием, помощь в участии культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Если семья пострадала в результате ЧС, то допускается оказание материальной помощи. В столице по решению маслихата также предоставляется льготный проезд/пополнение проездных карточек.

«Больше всего идет вопрос касательно некачественных товаров. Мы бы хотели сказать, что в ближайшее время школы будут объявлять конкурсы на поставку канцелярских товаров и школьной формы для оказания помощи в рамках всеобуча. Здесь мы бы хотели предупредить всех потенциальных поставщиков, которые будут участвовать, что у нас будет очень жесткий контроль над качеством поставляемых товаров. Мы совместно с НПП «Атамекен» разработали хорошую спецификацию. Контроль будет не только со стороны сотрудников школы, в каждой комиссии у нас будут участвовать родители. Если товар не будет соответствующего качества, то приниматься он не будет. Хотели бы до всех поставщиков донести, что вопрос социально-значимый. Здесь надо будет качественно его отработать», - предупредил глава управления образования.