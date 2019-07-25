Активистка Асия Тулесова устроила одиночную акцию протеста в Алматы

Активистка Асия Тулесова прошлась по улице Панфилова в Алматы с плакатом «Нет коррупции. Свободу политзаключенным». Акцию она посвятила Сергею Дуванову, который ранее провел одиночный пикет у монумента Независимости в Алматы.

«Я посвящаю этот пикет Сергею Дуванову, потому что он тоже политический заключённый. Он многое сделал для нашей страны. Я не знаю, почему у нас такая коррумпированная (судебная – V) система, которая сажает (без доказательств - V)» - рассказала Тулесова.

Асия Тулесова также отметила, что «будущее страны стоит того, чтобы не бояться (проводить пикеты - V) и призвала «поддерживать людей, которые не боятся (выходить на пикеты - V).

Акция продлилась около 20 минут. К активистке подходили прохожие и спрашивали о политических заключенных. Полицейских возле Тулесовой не было.

Журналист и правозащитник Сергей Дуванов ранее в четверг провел одиночный пикет на площади Республики в Алматы, протестуя против решения суда, отказавшего в условно-досрочном освобождении Мухтару Джакишеву.

В ноябре 2002 года Сергей Дуванов был арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Полиции не удалось представить существенных доказательств преступления, в ходе расследования и последующего суда было допущено множество процессуальных нарушений. Казахстанские и международные правозащитные и журналистские организации сходились во мнении, что дело Дуванова сфабриковано, он был признан политическим заключенным. Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в январе 2004 года.