КФГД меняет методику расчета предельных ставок по депозитам в тенге

Казахстанский фонд гарантирования депозитов меняет методику расчета предельных ставок вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физлиц. Так, с сентября КФГД будет объявлять предельные ставки по депозитам ежемесячно, а не ежеквартально; при расчете предельной ставки будет опираться на средневзвешенную рыночную ставку вознаграждения или на базовую ставку Национального банка – в зависимости от вида и срока вклада.

«По несрочным депозитам ставка вознаграждения будет равна базовой ставке плюс спред (дополнительная доходность сверх базовой или рыночной ставки, значение спреда утверждает совет директоров КФГД - V). По срочным и сберегательным вкладам на 3 и 6 месяцев ставка вознаграждения будет равна наибольшему из значений: средневзвешенная рыночная ставка вознаграждения плюс спред или базовая ставка НБРК плюс спред. По срочным и сберегательным вкладам на 12 и 24 месяца предельная ставка будет равна средневзвешенной рыночной ставке плюс спред», - поясняется в сообщении КФГД.

Отмечается, что сейчас формула «базовая ставка + спред» обеспечивает для вкладчиков реальную доходность сверх инфляции, а формула «средневзвешенная рыночная ставка + спред» – высокую доходность.

«Например, верхний коридор инфляции до конца 2019 года составляет 6%, текущая базовая ставка НБРК – 9%, а средневзвешенная рыночная ставка вознаграждения по наиболее востребованным сберегательным вкладам без пополнения на 12 месяцев за последний период составляет 12,5%, на 24 месяца – 13,2%», - привели пример в КФГД.

Средневзвешенную рыночную ставку вознаграждения КФГД будет рассчитывать ежемесячно на основе ставок вознаграждения, по которым депозиты привлекались на рынке за отчетный месяц, с учетом объема привлеченных депозитов.

Как отмечают в фонде, «новшества в методологии расчета рекомендуемых максимальных ставок вознаграждения направлены на рост эффективности, оперативности и независимости».

«Во-первых, базовая ставка НБРК является главным экономическим индикатором стоимости денег в краткосрочном периоде. Теперь, с изменением методологии, ставки вознаграждения на депозитном рынке на коротких отрезках времени будут отражать ту ставку вознаграждения, которая соответствует текущей стоимости денег на рынке. Этот принцип коснется сегмента несрочных вкладов, а также срочных и сберегательных вкладов до 6 месяцев. Во-вторых, у банковского сектора появится возможность более оперативно реагировать на изменение денежно-кредитных условий», - считают в КФГД.

В-третьих, как отмечают в фонде, в методику вычисления рекомендуемых максимальных ставок вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам изначально был заложен принцип независимого рыночного ценообразования. Однако срочные и сберегательные вклады – это новый для Казахстана финансовый инструмент, который к текущему моменту представлен на рынке менее одного года.

«Поэтому если в переходный период существовала объективная необходимость устанавливать рекомендуемые максимальные ставки вознаграждения с учетом экспертного суждения для того, чтобы поддержать развитие срочного депозитного рынка, то в данный момент, по мере эволюции этого рынка, когда накоплено достаточно статистических данных и на рынке созданы конкурентные условия, стало возможным перейти к установлению рекомендуемых максимальных ставок вознаграждения по депозитам на основе рыночных показателей», - указывается в сообщении.

Сообщается, что новые рекомендуемые максимальные ставки вознаграждения коснутся вновь привлекаемых депозитов. Для вкладчиков смена ставок может не повлечь за собой запуска новых депозитных продуктов или пересмотра условий по действующим депозитам. Как пояснили в КФГД, ставки вознаграждения по депозитам в банках могут фактически измениться в течение месяца или меняться с меньшей периодичностью.