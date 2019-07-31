Кульгинов недоволен темпами строительства проблемных объектов в столице

По данным акимата, во время вечернего объезда накануне Кульгинов посетил сначала МЖК «Жеты жол». Строительство было начато еще в 2013 году, в 2015 объект признали проблемным. Количество дольщиков достигает почти 600 человек. Глава города раскритиковал строительные работы, заявив, что темпов строительства не видно.

«3 недели назад встречались. Строительство идет медленно. Мне не нравится темп работы. Раз зашли – надо достроить. Если у вас будет такой подход, вы же ничем не будете отличаться от прежнего застройщика. Мы вам помогаем с проектированием, изучаем все проблемы. Необходимо ускориться, строительный сезон уже заканчивается», - сказал Кульгинов.

Вторым объектом повторного посещения стал ЖК «Комфорт». Объект был признан проблемным в 2015 году. Количество дольщиков составляет 227 человек. Застройщик заверил, что работы на объекте идут ударными темпами, рассматривается вопрос второй смены работников. Сейчас застройщик ждет проекта инженерных сетей.

«Не сбавляйте темп. Работа видна, за короткий срок вы показали результат. После получения проекта инженерных сетей необходимо приступить к проработке вопросов благоустройства», - поручил аким.

Также он посетил ЖК «Юго-Восточнее поселка Коктал». Дом был объявлен проблемным также в 2015 году, количество дольщиков составляет 537 человек. На проект есть положительное заключение РГП «Госэкспертиза», управление строительства и жилищной политики столицы провело конкурс на строительство наружных инженерных сетей, однако строительство сетей до сих пор не начато. Дольщики недовольны темпами строительства и процессом оформления документом.

«Процесс по оформлению документов надо запускать зимой, когда все на местах. А то летом всегда кто-то находится в отпуске! Пусть специалисты тогда берут отпуск зимой, чтобы летом в разгар строительного сезона работа не стояла. Сейчас вот 2 рабочих почистили колодца, походили пару дней и все, никого нет на территории комплекса», - отметили жильцы дома.

Кульгинов пообещал, что акимат города возьмет процесс работы по экспертизе в ручное управление.

«Я каждый день выезжаю на объекты, встречаюсь с дольщиками, смотрю, какие проблемы нужно решить и почему строительство стоит. Раз застройщик берет на себя обязательства, то должен их выполнять. Мы будем снимать все препоны, будем работать вместе. Есть видение и решение. Главное, чтобы работа шла, нельзя упускать строительный сезон», - заверил глава города.

Напомним, что после назначения новый аким столицы Алтай Кульгинов пообещал посещать проблемные объекты каждую неделю и контролировать процесс завершения строительства.

25 июля премьер-министр Аскар Мамин на заседании государственной комиссии по контролю за ходом реализации комплексного плана развития столицы констатировал снижение темпов строительства жилья в городе. Так, по итогам 6 месяцев темпы строительства снизились на 20%, ввод жилья – на 33%.