Два калифорнийских профессора – Рональд Раэль, профессор архитектуры Калифорнийского университета в Беркли, и Вирджиния Сан-Фрателло, доцент Университета штата Сан-Хосе в Калифорнии, – придумали и установили качели на границе США и Мексики, чтобы позволить детям обеих стран играть друг с другом.

В 2009 году они разработали концепцию «бинациональных» качелей на границе для своей книги «Пограничная стена как архитектура», которая с помощью «юмора и изобретательности несет посыл бесполезности строительства барьеров», сообщили в университете Беркли. Их идея, наконец, осуществилась в понедельник в Санленд-парке, Нью-Мексико, когда три ярко-розовые качели установили на гигантской стальной стене. Изобретение по ту сторону находится на территории Сьюдад-Хуареса, Мексика.

Дональду Трампу, который потратил годы на продавливание проекта строительства стены, дал зеленый свет накануне Верховный суд. Средства министерства обороны в размере $2,5 млрд будут направлены на строительство отрезка стены длиной примерно в 100 миль (160,9 км).

Трамп о своей победе заявил в Twitter: «Вау! Верховный Суд Соединенных Штатов отменил судебный запрет нижестоящего суда, позволив строительству южной пограничной стены продолжаться. Большая победа для безопасности границ и верховенства закона!»

Возведение стены на границе между США и Мескикой - одно из предвыборных обещаний Трампа и одновременно - одна из наиболее критикуемых его идей. Во время своей предвыборной кампании в 2016 году он обещал, что "заставит Мексику" заплатить за строительство стены, но добиться этого не смог.