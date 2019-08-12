На школьную форму для детей из многодетных семей акимат Алматы выделил 260 млн тенге

«Помимо общего контингента, во всех школах обучаются дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, которым требуется помощь в подготовке к школе. Мы заявляли, что по поручению акима Алматы акимат выделил денежные средства на приобретение школьной формы детям из малообеспеченных, многодетных семей. Из этой категории в наши школы зачислены порядка 16 тыс. детей. Для приобретения школьной формы акиматом Алматы было выделено 260 млн тенге», - сказала на брифинге руководитель управления образования Гульнар Ходжабергенова.

Всего, по ее словам, в этом году ожидается 258 тыс. учащихся.

В рамках республиканской акции «Дорога в школу», которая в этом году она стартовала на месяц раньше, привлечено порядка 15 млн тенге от бизнесменов, активистов и неравнодушных граждан.

«На эти средства были куплены: одежда, школьная форма, обувь, спортивная одежда, а также учебные принадлежности, но акция будет продолжаться до конца сентября. Цель акции – в первую очередь, выявление детей, неохваченных обучением, уклоняющихся от обучения, и, во-вторых, обеспечение их всем необходимым, чтобы собрать ребенка в школу», - отметила Ходжабергенова.