10 лицензий на Олимпиаду в Токио завоевали казахстанские спортсмены

На данный момент казахстанские спортсмены завоевали 10 лицензий на XXXII летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Японии Токио в 2020 году. Однако, как сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета по делам спорта и физической культуры Серик Сапиев, основную часть лицензий планируется получить в следующем году.

«Подготовка к Олимпиаде идет у нас планомерно. У нас определены все подготовительные мероприятия. Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа. На данный момент у нас имеется 10 лицензий по шести видам спорта», - сообщил Сапиев.

Он отметил, что впереди еще запланированы лицензионные соревнования.

«В этом году лицензии мы уже взяли. Большинство лицензий мы планируем взять в следующем году», - подчеркнул председатель комитета.

В свою очередь министр культуры и спорта Актоты Райымкулова уточнила, что лицензии на данный момент имеют: в легкой атлетике – Георгий Шейко и Ольга Рыпакова, в велошоссе – Евгений Гидич, в плавании две лицензии у Дмитрия Баландина, в плавании на открытой воде лицензия у Виталия Худякова, стрельба из лука – Санжар Мусаев, Денис Ганкин и Ильфат Абдуллин.

«Мы сейчас сильно готовимся, наши спортсмены настроены на победы. Все силы брошены, чтобы в олимпийских видах спорта были победы в нашей стране», - заверила министр.

Она добавила, что «мы настроены на то, чтобы завоевать не меньше медалей, чем были три года назад, на предыдущей Олимпиаде».

«По лицензиям – 104 были на прошлой олимпиаде, планируем завоевать не меньше», - сказала Райымкулова.

Ранее Сапиев сообщал, что Казахстан рассчитывает получить 100 лицензий на участие в Летних Олимпийских играх в Токио.