Сагинтаев предложил высадить в Алматы 1 млн деревьев

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам масштабного озеленения города. Как он написал в своем Instagram , «сейчас в Алматы 2,2 млн деревьев, но 550 тыс. из них находятся в аварийном и болезненном состоянии».

«Предлагаю осенью начать реализацию трехлетнего проекта «Jasyl Almaty», в рамках которого высадить по всему городу не менее миллиона деревьев. Прежде всего, в Алатауском, Наурызбайском, Жетысуском, Алмалинском районах. Мы должны озеленить новые микрорайоны, улицы, дворы, создать новые бульвары, скверы, парки, зоны отдыха для жителей по всему мегаполису», - написал Сагинтаев.

Он подчеркнул, что управление зеленной экономики должно вовлечь в нее все экологические НПО и гражданских активистов, частный бизнес и неравнодушных горожан.

«Считаю, если каждый алматинец посадит по одному дереву, экология города изменится. Давайте вместе вернём Алматы славу самого зеленого города, которым вновь будем гордиться», - призвал аким мегаполиса.