Сформировать поколение оптимистов поручил Токаев

Казахстанскому обществу необходимо вырастить поколение оптимистов, тем самым решить проблему детского суицида. Об этом в пятницу в ходе августовского совещания педагогов президент Касым-Жомарт Токаев.

«Детский суицид – это трагедия для всех нас. Нужно серьезно задуматься, почему дети идут на такой шаг. Формирование твердых жизненных установок является, по сути, базовым критерием качество воспитательного процесса. Наша общая задача – формирование нового поколения оптимистов, обладающих твердой волей и умению преодолевать жизненные неурядицы. По-другому никак нельзя», - заявил Токаев.

Кроме того, по его мнению, необходимо определить стратегию развития среднего образования, рассчитанную на 12 лет.

«В 60% стран мира школьное обучение начинается с 6 лет, что способствует более раннему интеллектуальному развитию и социализации ребенка. Поручаю правительству обеспечить продуманный плавный переход к новой 12-летней модели образования», - сказал президент.

Затронул Токаев и вопросы экологии. По его мнению, детям нужно прививать экологичное сознание, всячески культивировать культуру бытовой чистоты, гигиены, учить пониманию исключительной важности защиты природы.

«Педагогам нужно продвигать эти ценности на всех ступенях образования и во всех образовательных учреждениях, в том числе, в частных», - подчеркнул он.

Он также отметил, что в негосударственных дошкольных организациях зачастую воспитательно-образовательный процесс практически отсутствует, воспитатели не всегда руководствуются требованиями государственного общеобразовательного стандарта.

«Из материалов СМИ мы часто узнаем о вопиющих случаях избиения детей, их содержанию в ненадлежащих условиях. Поручаю правительству принять все меры, в том числе законодательные, чтобы обеспечить высокое качество дошкольного обучения и воспитания. Считайте, что это приоритетная задача», - резюмировал Токаев.