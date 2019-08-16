МОН заставит студентов отрабатывать гранты

В министерстве образования и науки намерены заставить студентов, получивших государственный образовательный грант, отрабатывать деньги. А тех, кто идет на различные уловки и отчисляется на третьем курсе или переводится на платное отделение, все равно заставят возвращать деньги в бюджет.

«Сегодня есть одна очень негативная практика, когда для того, чтобы не отрабатывать по грантам, студенты начинают отчисляться с третьих курсов. И поэтому здесь нам необходимо будет принять меры для того, чтобы такой практики не было», - заявил в пятницу в ходе августовского совещания педагогов министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

По его словам, если студент-грантник решит отчислиться или перевестись на платное обучение, он будет обязан возместить затраты государству.

«Если студент получил грант, и он отчисляется, условно, на втором-третьем курсе или переводится на платное для того, чтобы не отрабатывать по этому гранту, соответственно, должна быть соразмерная оплата за те курсы, которые он обучался на гранте», - считает министр, отметив, что это «очень важное начинание, и мы такую работу будем проводить».

Вместе с тем в ведомстве хотят расширить право студентов, получивших грант, переводиться из одного вуза в другой.

«Мы хотим дать студенту право со своим грантом переходить из одного вуза в другой. Сегодня какая ситуация? Студент выигрывает грант, условно, в Павлодарский университет, перевестись потом в Евразийский Национальный университет или другой он не может со своим грантом. Поэтому мы намерены обсудить данный вопрос с экспертами и, наверное, придем к тому, что если он выиграл в свое время грант в это учебное заведение, а потом вынужден переезжать в другой населенный пункт, то он может забрать свой грант, он может доплатить сам. Мы должны дать такое право», - считает министр.