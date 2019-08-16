Серикжану Билашу предложили признать вину, заявила его адвокат

«Мой клиент сказал: у меня сердце больное, я не выдержу. Я сказала, это ваш выбор. Но я адвокат, я вижу, что это незаконно. Я не хочу, чтобы на этом незаконном соглашении стояла моя подпись. Ее не будет, даже если меня арестуют», - заявила Умарова, выйдя из здания суда.

В суд в пятницу не пустили прессу. Сотрудники суда на просьбы журналистов, просивших пояснить ситуацию, ничего не ответили. Несколько часов сотни человек, пришедших к суду, выкрикивали лозунги, требуя освободить Билаша.

«Я приехала сюда и ровно час была в зале, мне моего клиента не показывали, меня не выпускали. Потом мой клиент сказал, что с ним беседовали, что если он не согласится (на процессуальное соглашение и признание вины - V), ему дадут реальный срок. Я сказала ему: ну что теперь, это же незаконно. Тогда зашла судья, прокурор заявил, что хочет, чтобы процесс был закрытым, потому что, видишь ли, на свидетеля оказывают давление. Этот процесс не может быть законным, это незаконно», - резюмировала Умарова.