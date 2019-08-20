Ряд новых налоговых льгот дадут инвесторам МФЦА

Инвестиционное резидентство, выдача инвесторам и членам их семей многократной визы в Казахстан и ряд налоговых преференций для участников международного финансового центра «Астана» даст правительство Казахстана. Новые поправки в конституционное законодательство по вопросам деятельности МФЦА рассмотрел во вторник на заседании правительства кабинет министр.

Как сообщил вице-министр финансов Берик Шолпанкулов, первый блок поправок – это инвестиционное налоговое резидентство. Он отметил, что программа инвестиционного резидентства достаточно распространенное явление в современном мире.

«Анализ международного опыта показывает, что рынок инвестиционного резидентства переживает период значительного роста. В рамках программ привлекается в совокупности от 500 млн до 1 млрд долларов инвестиций. На сегодня насчитывается более 80 аналогичных программ. В Казахстане предлагается применить такой вид программы как инвестиционное налоговое резидентство», - пояснил он.

В частности, законопроект предусматривает введение понятия инвестиционного резидентства и программу инвестиционного налогового резидентства.

«Программа утверждается актом МФЦА, но в обязательном порядке будет согласована с уполномоченными госорганами, в частности, министерствами нацэкономики, иностранных и внутренних дел, КНБ. Необходимо отметить, что в программе будут определены объемы и инструменты инвестирования, процедуры получения инвестиционного налогового резидентства», - добавил Шолпанкулов.

Основная концепция программы, по его словам, – это привлечение инвестиций в обмен на получение инвестором и членами его семьи многократной въездной визы в Республику Казахстан.

«Потенциальные инвесторы будут инвестировать свои средства в финансовые инструменты и ценные бумаги, обращаемые на бирже МФЦА. Также законопроектом для инвестиционных налоговых резидентов предлагается освобождение от уплаты ИПН по доходам из источников за пределами РК. При этом доходы, возникшие внутри РК, будут облагаться налогом согласно Налоговому кодексу, а доходы, имеющие зарубежное происхождение, не будут облагаться налогом. Данная мера нацелена на инвесторов, стремящихся оптимизировать свои налоговые расходы, тем самым повысив инвестиционную привлекательность страны», - также проинформировал вице-министр.

Кроме того, в Налоговом кодексе определен перечень оборотов по реализации финансовых услуг, освобожденных от НДС.

«В него не входят услуги участников МФЦА. Законопроектом предусмотрено освобождение от уплаты НДС услуг участников МФЦА», - уточнил Шолпанкулов.

Что касается второго блока поправок, то он предусматривает, что органы МФЦА будут вправе принимать акты, регулирующие трудовые отношения и процедуры закупок.

В свою очередь премьер-министр Аскар Мамин поручил Минфину совместно с МФЦА «обеспечить качественное сопровождение данного законопроекта».

«Вне вносимые изменения должны начать работать с 1 января 2020 года», - сказал он.