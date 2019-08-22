Аружан Саин считает необходимым уравнять права иностранных и казахстанских усыновителей

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин считает, что в стране пора менять законодательство, чтобы в равной мере обеспечивать права иностранных и казахстанских усыновителей. Она отмечает, что среди наиболее острых вопросов в области прав охраны ребенка на одном из первых мест стоит вопрос о защите прав детей, оставшихся без попечения родителей, и их право на жизнь и воспитание в семьях как граждан Казахстана, так и других государств.

Ранее детский омбудсмен обратилась в комитет по охране прав детей МОН РК по вопросам усыновления детей иностранными гражданами, так как в соцсетях активно распространяется информация о якобы продаже казахстанских детей за рубеж, в том числе и самой Саин. Она просила КОПД разъяснить процедуру иностранного усыновления.

«В полученном ответе от КОПД говорится: «Иностранное усыновление в РК осуществляется только через аккредитованные агентства на территории РК. Вместе с тем законодательством запрещается посредническая и любая иная деятельность физических и юридических лиц по подбору, устройству, передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением государственных органов в пределах их компетенции (статья 115 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»), в том числе и на иностранное усыновление. Относительно информации опубликованной в социальных сетях сообщаем, что деятельность Аружан Саин по иностранному усыновлению исключена, и Аружан Саин никогда не занималась вопросами иностранного усыновления», - приводит Саин ответ комитета на своей странице в Facebook.

По данным КОПД, на сегодняшний день Казахстане аккредитовано 13 агентств по международному усыновлению, с 2015 года 156 детей в возрасте от 1 года до 9 лет переданы за рубеж. При этом на иностранное усыновление передаются дети, состоящие на централизованном учете РБД с особыми потребностями и старшего возраста.

«Отмечу, что Казахстан не взимает никакую оплату с иностранных усыновителей, кроме оплаты судебной пошлины по усыновлению ребенка. В открытом доступе на сайтах этих организаций (аккредитованных агентств по усыновлению – V) можно найти весь алгоритм усыновления, в том числе и информацию о стоимости услуг по усыновлению ребенка из Казахстана. Эти услуги стоят от 15 800 до 38 500 евро. Из других стран, кстати, стоимость значительно ниже!», - пишет Саин.

Она отмечает, что «иностранным парам также рекомендуется дарить директорам учреждений «изделия из желтого золота», косметику, духи, спиртные напитки и т.д.», а «в памятках иностранным родителям указывают, на то, что «диагноз ребенка может не совпадать и обычно не совпадает ни с одним европейским или американским диагнозом».

В подтверждение этому детский омбудсмен приводит на своей странице в соцсети информацию с сайтов аккредитованных агентств.

Саин сообщила, что по этим вопросам уже переданы письма на имя президента Казахстана, в генеральную прокуратуру и в МОН.

«Хочу сразу четко определить свою позицию. Я полностью за усыновление наших детей, за полную реализацию права каждого ребенка на жизнь и воспитание в семьях граждан Казахстана и зарубежных семьях, за соблюдение нашей страной всех международных конвенций. Но процесс должен быть абсолютно прозрачным, 100% понятным и законным. А также законодательство должно в равной мере обеспечивать права иностранных и казахстанских усыновителей», - заявила Саин.

Она еще раз напомнила, что согласно законодательству «физические и юридические лица не могут и не должны преследовать в своей деятельности коммерческие цели», а согласно Гаагской Конвенции о защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного усыновления, «ни одно лицо не имеет права извлекать неоправданную финансовую или другую выгоду из деятельности, связанной с международным усыновлением». В этой связи Саин обратилась к заместителю председателя КОПД Маншук Абдыкарим, которая курирует вопросы международного усыновления. Детский омбудсмен просит объяснить такую большую разницу в стоимости посреднических услуг иностранных агентств по усыновлению, аккредитованных КОПД; прокомментировать информацию по рекомендациям о «подарках» директорам детских учреждений, информацию по «пожертвованиям в конце периода обжалования решения об усыновлении Казахстан (3000 евро) детским домам, а также по получению, документированию, и использованию этих средств данными учреждениями». Также Саин просит предоставить информацию, из каких учреждений и каких регионов передавались дети на иностранное усыновление, и предоставить документы по диагнозам переданных детей, указывая, что зампред комитета проигнорировала ответ на этот запрос уполномоченного по правам ребенка.

«Если это были диагнозы излечимые, о чем есть информация на сайтах, то почему комитет не проконтролировал оказание необходимой медицинской помощи детям в Казахстане?», - задалась вопросом Саин.

Уполномоченный по правам ребенка считает, что все процессы по усыновлению «должны абсолютно соответствовать законодательству РК, действовать только во благо детей, исключать любые возможности наживы на детях».

«Считаю необходимым привести законодательство в соответствие с интересами, в первую очередь детей и потенциальных усыновителей – граждан Казахстана. Этот вопрос приобрел особую актуальность, после того как на VIII Гражданском форуме в ноябре 2018 года лидером нации Нурсултаном Назарбаевым была поддержана идея бизнесмена Айдына Рахимбаева, который много лет занимается системной работой помощи детям, по созданию в Казахстане Национальных агентств по усыновлению детей. Кроме того, упомянутые Национальные казахстанские агентства по усыновлению могли бы также осуществлять деятельность по иностранному усыновлению нашими гражданами детей из-за рубежа. Только полностью прозрачно и на совершенно бесплатной основе. К сожалению, до сих пор поручение Нурсултана Абишевича не выполнено», - отмечает детский омбудсмен.

Она подчеркивает, что «конечная цель всей деятельности по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семью – это реализация прав каждого ребенка на жизнь и воспитание в семье, деинституализации системы государственных учреждений».

Также Аружан Саин обратилась в генпрокуратуру «с просьбой выяснить и привлечь к ответственности лиц, распространяющих клевету и ложь», в том числе о том, что она продает детей на иностранное усыновление.