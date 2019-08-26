Представители всех безъядерных зон обсудят сотрудничество в столице Казахстана

Представители всех безъядерных зон соберутся на семинар в столице Казахстана, чтобы обсудить сотрудничество, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы МИД республики Айбек Смадияров.

«В рамках реализации антиядерной инициативы (первого президента Казахстана - V) Нурсултана Назарбаева по созыву встречи зон, свободных от ядерного оружия, министерство иностранных дел совместно с Управлением ООН по вопросам разоружения 28-29 августа организует семинар на тему «Развитие и укрепление механизмов консультаций между существующими зонами, свободными от ядерного оружия», - сообщил Смадияров на брифинге.

Он отметил, что в мероприятии примут участие представители всех существующих зон и заинтересованных международных организаций, включая МАГАТЭ и ОДВЗЯИ.

«В ходе мероприятия будут обсуждены основные проблемы, перспективы и способы укрепления сотрудничества, а также рассмотрены предложения по институционализации межзонального сотрудничества», - проинформировал Смадияров.

Он подчеркнул, что «кульминацией Международного дня действий против ядерных испытаний станет вручение назарбаевской премии «За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность». Торжественная церемония вручения состоится 29 августа в столице Казахстана.