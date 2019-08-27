Бюджет должен финансировать только приоритетные проекты, подчеркнул президент
  • 131
Токаев поручил правительству усилить контроль над бюджетным процессом
Фото Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам бюджетного планирования, сообщила Акорда. В нем приняли участие премьер-министр Аскар Мамин, первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов, заместители премьер-министра Бердибек Сапарбаев и Женис Касымбек, министр национальной экономики Руслан Даленов, председатель Счетного комитета Наталья Годунова, а также руководство администрации президента.

Заслушав информацию об основных параметрах проекта республиканского бюджета на предстоящие три года, глава государства отметил, что проект бюджета сбалансированный и отвечает потребностям социально-экономического развития страны, но при этом указал на важность продолжения работы по повышению эффективности бюджетных расходов и дальнейшему увеличению доходной части бюджета. В частности, он призвал оптимизировать расходы на всех этапах бюджетного планирования, тесно взаимодействовать со Счетным комитетом, сократить необоснованные имиджевые и консалтинговые траты.

В заключение Токаев поручил правительству усилить контроль над бюджетным процессом, подчеркнув, что из бюджета должны финансироваться приоритетные проекты, которые дают максимальный социально-экономический эффект.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Самолет авиакомпании SCAT совершил экстренную посадку в столичном аэропорту
Новости
Суд Костаная отменил приговор по делу об изнасиловании в поезде «Тулпар-Тальго»
Новости
Mozilla и Google защитят казахстанских пользователей от перехвата данных в сети
Новости
Более 1 тыс. абитуриентов лишились шанса учиться в магистратуре
Новости
Поиски пропавших в горах Кыргызстана альпинистов прекращены
Новости
Назарбаев считает необходимым ужесточить наказание за клевету