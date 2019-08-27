Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам бюджетного планирования, сообщила Акорда. В нем приняли участие премьер-министр Аскар Мамин, первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов, заместители премьер-министра Бердибек Сапарбаев и Женис Касымбек, министр национальной экономики Руслан Даленов, председатель Счетного комитета Наталья Годунова, а также руководство администрации президента.

Заслушав информацию об основных параметрах проекта республиканского бюджета на предстоящие три года, глава государства отметил, что проект бюджета сбалансированный и отвечает потребностям социально-экономического развития страны, но при этом указал на важность продолжения работы по повышению эффективности бюджетных расходов и дальнейшему увеличению доходной части бюджета. В частности, он призвал оптимизировать расходы на всех этапах бюджетного планирования, тесно взаимодействовать со Счетным комитетом, сократить необоснованные имиджевые и консалтинговые траты.

В заключение Токаев поручил правительству усилить контроль над бюджетным процессом, подчеркнув, что из бюджета должны финансироваться приоритетные проекты, которые дают максимальный социально-экономический эффект.