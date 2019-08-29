При оценке кредитоспособности граждан будут учитываться все источники дохода – Нацбанк

В рамках указа президента Национальным банком подготовлены меры, направленные на снижение рисков неуправляемого роста задолженности граждан. Как отметил на пресс-конференции в правительстве заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков, участились случаи, когда заемщики, не располагая средствами не только для погашения кредитов, но и для жизни, имеют доступ к потребительским беззалоговым займам, сообщается на сайте премьер-министра.

Напомним, что в соответствии с указом главы государства решено установить запрет на выдачу беззалоговых потребительских займов гражданам с доходами ниже прожиточного минимума. При оценке кредитоспособности банк должен рассчитать определенный минимальный уровень дохода с учетом прожиточного минимума заемщика.

«Всегда возникали вопросы: «Как определять доход?», «Как его подтверждать?». Те проекты поправок, которые мы предлагаем, предусматривают учитывать не только официальные доходы. Оценка доходов будет базироваться не только на официальных доходах, но и на движении денежных средств по счету, наличии движимого и недвижимого имущества, коммунальных платежах. Для того чтобы учесть максимально все источники доходов», - сказал Смоляков.

Кроме этого, будут внесены поправки в части запрета начисления неустойки комиссионных платежей по беззалоговым потребительским займам с просроченной задолженностью свыше 90 дней и предусмотрены дополнительные меры по повышению требований к достаточности капитала в отношении беззалоговых потребительских кредитов. В Нацбанке отметили, что все эти поправки направлены в соответствующие государственные органы, обсуждаются с банками.