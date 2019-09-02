Он также еще раз напомнил об ответственности первых руководителей за коррупцию подчиненных
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За провокационные действия сотрудников антикоррупционных органов нужно строго наказывать, считает Токаев
Фото Акорды

Тамара Вааль, Vласть

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая в понедельник с посланием народу Казахстана, еще раз напомнил о необходимости законодательно установить ответственность руководителей за коррупцию подчиненных. Также он считает необходимым строго наказывать сотрудников антикоррупционных органов за незаконные методы работы и провокационные действия.

«С повестки дня не сходит вопрос системной борьбы с коррупцией. Необходимо восстановить антикоррупционную экспертизу проектов нормативно-правовых актов центральных и местных органов с участием экспертов и общественности. Следует законодательно и нормативно регламентировать ответственность первого руководителя ведомства, в котором произошло коррупционное преступление», - заявил Токаев.

Также он считает необходимым «предусмотреть строгую ответственность сотрудников самих антикоррупционных органов за незаконные методы работы и провокационные действия».

«Им не должно быть место в следственной практике. Принцип презумпции невиновности должен соблюдаться в полном объеме», - подчеркнул президент.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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