За провокационные действия сотрудников антикоррупционных органов нужно строго наказывать, считает Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая в понедельник с посланием народу Казахстана, еще раз напомнил о необходимости законодательно установить ответственность руководителей за коррупцию подчиненных. Также он считает необходимым строго наказывать сотрудников антикоррупционных органов за незаконные методы работы и провокационные действия.

«С повестки дня не сходит вопрос системной борьбы с коррупцией. Необходимо восстановить антикоррупционную экспертизу проектов нормативно-правовых актов центральных и местных органов с участием экспертов и общественности. Следует законодательно и нормативно регламентировать ответственность первого руководителя ведомства, в котором произошло коррупционное преступление», - заявил Токаев.

Также он считает необходимым «предусмотреть строгую ответственность сотрудников самих антикоррупционных органов за незаконные методы работы и провокационные действия».

«Им не должно быть место в следственной практике. Принцип презумпции невиновности должен соблюдаться в полном объеме», - подчеркнул президент.