За провокационные действия сотрудников антикоррупционных органов нужно строго наказывать, считает Токаев

Он также еще раз напомнил об ответственности первых руководителей за коррупцию подчиненных
Тамара Вааль, Vласть
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая в понедельник с посланием народу Казахстана, еще раз напомнил о необходимости законодательно установить ответственность руководителей за коррупцию подчиненных. Также он считает необходимым строго наказывать сотрудников антикоррупционных органов за незаконные методы работы и провокационные действия.
Еще по теме:
- Правительство направит дополнительные 30 млрд тенге на развитие малых населенных пунктов
- Казахстанцам могут дать возможность оценивать работу акиматов
- Государство сфокусируется на переработке агропродукции и изымет неиспользуемые сельхозземли – Токаев
- Президент поручил правительству «не допустить очередной дискредитации» ОСМС
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые