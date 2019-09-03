В Ливане ввели чрезвычайное экономическое положение

Харири уверен, что проведение реформ позволит стране избежать кризиса, подобного долговому в Греции 9 лет назад. «Мы не хотим, чтобы это случилось с нами. Поэтому мы принимаем меры для спасения страны», - заявил ливанский премьер.

Ожидается, что новый бюджетный план представят уже на следующей неделе. Премьер сообщил, что планируется создавать новую пенсионную систему, чиновники будут работать над снижением уровня задолженности через партнерство между государственным и частным секторами, а за ситуацией в стране будет следить специальный комитет, о создании которого договорились политики.

В целом правительство Ливана намерено сократить дефицит бюджета до 7,6% ВВП в этом году и до 6,5% в 2020 году. Сейчас дефицит бюджета достигает 11% ВВП, а госдолг страны – почти $90 млрд или 150% ВВП.