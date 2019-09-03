Задержанным в столице в день выборов трем активисткам отменили штрафы

Специализированный межрайонный административный суд столицы накануне отменил постановления о штрафах, вынесенные этим же судом в отношении активисток Алии Избасаровой, Айгерим Мухамеджановой и Жанботы Алжановой, которые были задержаны 9 июня, в день досрочных президентских выборов «за участие в несанкционированном протесте». Как сообщает «Радио Азаттык» , таким образом суд удовлетворил поданные активистками жалобы.

Активистки были задержаны вечером 9 июня у отделения полиции района Байконур, куда они прибыли, чтобы привезти еду задержанным на акции протеста. Тогда им вменили «нарушение порядка проведения мирных митингов». После задержания активисток отвезли в село Шортанды в 70 километрах от столицы, где выездной суд оштрафовал их на 50 500 тенге каждую. Активистки заявили, что не принимали участие в митинге. Они подали жалобы, но 16 июля апелляционная инстанция оставила их без удовлетворения, судья Асет Райымбаев рекомендовал обратиться в суд первой инстанции в связи со «вновь вскрывшимися обстоятельствами».

«Суд удовлетворил наши жалобы и отменил постановления первого суда, обвинившего их в «участии в мирном митинге». После того как постановления суда вступят в силу 7 сентября, начнется новый процесс в связи со вновь открывшимися обстоятельствами», - сказал Азаттыку адвокат активисток Василий Садыков.

По данным МВД, в день выборов на акциях протеста в Алматы и столице были задержаны около 500 человек.

Напомним, 9 июня, в день выборов президента Казахстана, в столице и в Алматы сотни людей вышли на несанкционированные акции с призывом бойкотировать выборы. Полиция провела массовые задержания. Позже в МВД сообщили, что были задержаны около 500 человек. Суды над задержанными проходили в тот же день ночью, на следующий день, 10 июня, из-за того, что в столице были переполнены ИВС, часть людей увезли в другие города.