В столице перекроют несколько улиц из-за международного марафона

В воскресенье, 8 сентября, в столице состоится Astana Marathon-2019. На время проведения забега по его маршруту полностью или частично перекроют ряд улиц, сообщает официальный сайт акимата города.

Марафон будет проводиться с 8:00 до 14:00 по двум дистанциям – на 10 км и 42,2 км. Маршрут дистанции на 10 км будет пролегать через ул. Рыскулова – пр. Кабанбай батыра – ул.Орынбор – Мангилик ел – ул. Рыскулова. Маршрут дистанции на 42.2 км пройдет по ул. Рыскулова – пр. Кабанбай батыра – ул. Орынбор – пр. Мангилик ел – ул. Ш. Калдаякова – ул. И. Панфилова – пр. Тауелсиздик – ул. Нажмеденова – ул. Сарыкол – ул. А. Байтурсынова – Р. Кошкарбаева – пр. Жумабаева – пр. Б. Момышулы – пр. Абылай хана – пр. Жумабаева – пр. Р. Кошкарбаева – пр. Мангилик ел – ул. Д. Кунаева – Малая Кабанбай батыра – ул. Достык – пр. Мангилик ел – ул. Рыскулова.

«В этой связи улица Рыскулова и проспект Кабанбай батыра будут закрыты полностью. Остальные улицы – попутно. Также будет временно приостановлено движение общественного транспорта на 10 автобусных маршрутах: №№ 21, 29, 35, 47, 50, 51, 60, 100, 101, 107. Схемы движения еще 56 маршрутов будут изменены», - указывается в сообщении.