Почти 700 млн тенге пени списали казахстанцам в рамках налоговой амнистии

В рамках налоговой амнистии для физических лиц более 100 тыс. казахстанцам списали почти 700 млн тенге пени, сообщает комитет госдоходов министерства финансов РК.

По состоянию на 5 сентября, списана пеня на сумму 688,3 млн тенге по 114 849 физлицам, которыми с начала текущего года уплачена сумма основного долга в размере 2,9 млрд тенге.

В целом под амнистию подпадает порядка 1,4 млн человек, которым при условии уплаты основного долга на сумму 13,9 млрд тенге будут списаны пени на сумму 6,3 млрд тенге.

Напомним, что провести налоговую амнистию для физических лиц поручал еще Нурсултан Назарбаев. В Минфине сообщали, что она будет проведена до конца этого года. Поправки в Налоговый кодекс, позволяющие физическим лицам применять налоговую амнистию, были введены в действие 16 июля.