В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В ближайшие дни в российском министерстве труда обсудят возможность внедрения в пилотном режиме четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», пишут «Известия» . Однако этот вопрос пока не проработан и конкретных параметров введения укороченной недели пока нет.

Замминистра экономического развития Петр Засельский отмечает, что делать окончательный вывод о сокращении рабочей недели можно будет после того, как схема будет опробована на большом количестве компаний. В нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» входят 266 предприятий МСБ из 30 регионов России.

«На предприятиях работники 30-40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным. Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий», - сказал он.

Российская трехсторонняя комиссия под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой планирует провести консультации по введению четырехдневной рабочей недели в ноябре.

В июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве, поднял вопрос о четырехдневной рабочей неделе. После этого он дал поручение министерству труда до 30 сентября проработать его и представить предложения. В частности, чиновникам предстоит оценить степень влияния короткой недели на экономику и социальную сферу. Сейчас согласно российскому Трудовому кодексу продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов. В большинстве организаций сотрудники работают по 8 часов в день с понедельника по пятницу. При этом, по данным ОЭСР, работающие россияне создают за один час около $23,8 ВВП, тогда как среднее значение по ОЭСР составляет $52 в час. А общее время, проводимое россиянами на работе, — одно из максимальных — 1974 часов в год.

Эксперты считают, что при обсуждении перехода на четырехдневную неделю нужно учитывать советский и европейский опыт регулирования рабочего времени, а также что не во всех сферах такой переход целесообразен. Однако хорошей площадкой для эксперимента могут быть госорганы, так как именно в этой сфере процессы организации труда зачастую неэффективны.