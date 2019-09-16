Бизнес стран ЕАЭС не готов переходить на свободный режим торговли с Китаем – ЕЭК

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китаем может вступить в силу уже в середине октября, однако бизнес стран ЕАЭС пока не готов переходить на свободный режим торговли с КНР. Об этом, как сообщает Sputnik Казахстан , заявила член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

«Бизнес наших стран пока не готов переходить с Китайской Народной Республикой на торговлю в режиме свободной торговли, то есть затрагивать вопрос о снижении, обнулении таможенных пошлин. Наше соглашение с КНР касается облегчения торговли в нетарифной сфере и упрощения различных процедур во внешнеэкономической деятельности, от облегчения которых можно будет извлечь существенные выгоды для бизнеса», - сказала Никишина на пресс-конференции в формате видеомоста.

Она считает, что обсуждать с Китаем вопрос выгоды от снижения пошлин можно, если решены нетарифные проблемы. Китай же очень активно ставит вопрос о переходе режима на зону свободной торговли.

«Мы абсолютно отчетливо понимаем, что далеко не пошлины у нас в торговле с Китаем являются главной проблемой. Мы договорились, что первым этапом, на который мы готовы пойти сейчас, будет непреференциальное соглашение. Нам не только важно подписать соглашение, важно, чтобы оно заработало, чтобы мы смогли выходить на китайский рынок, который, с одной стороны, очень емкий, очень интересный для нас. С другой стороны, он все равно зарегулирован», - сказала Никишина, подчеркнув, что перед тем, как обсуждать вопрос о зоне свободной торговли, должен быть запрос от бизнеса.

«Мы сейчас готовим официальное заявление о дате вступления заявления в силу. Мы очень рассчитываем, что бизнес наших стран будет оперативно информировать, как это соглашение работает, что еще хотели бы в нем изменить», - заключила член коллегии ЕЭК.

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР было подписано 17 мая 2018 года в рамках Астанинского экономического форума. Оно непреференциальное, то есть преимущество в виде таможенных пошлин не предусмотрено.