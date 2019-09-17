Его признали виновным в хищении 21 млн тенге
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На 4 года осужден глава центра олимпийской подготовки по велосипедному спорту
ФОТО АЙСУЛУ ТОЙШИБЕКОВОЙ

Тамара Вааль, Vласть

Столичный Есильский районный суд №2 признал виновным директора центра олимпийской подготовки по велосипедному спорту Бауыржана Мукашева в хищении 21 млн тенге и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы, сообщили во вторник в агентстве по противодействию коррупции.

«16 сентября приговором Есильского районного суда №2 города Нур-Султан Мукашев за хищение бюджетных средств в особо крупном размере осужден к 4 годам лишения свободы», - сообщили в агентстве.

Здесь напомнили, что Мукашев подозревался в хищении на системной основе бюджетных средств. В целом он похитил 21 млн тенге из фонда заработной платы центра: в период с 2016 по 2018 он незаконно трудоустраивал фактически не работавших лиц и необоснованно выплачивал премии работникам с последующим их сбором.

«На стадии досудебного расследования Мукашевым причиненный ущерб возмещен в полном объеме», - отметили в пресс-службе.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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