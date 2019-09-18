Это 11 млн баррелей в сутки
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Саудовская Аравия восстановит прежнюю мощность нефтедобычи к концу сентября
Иллюстративное фото РД КМГ

Саудовская Аравия восстановит уровень мощности в нефтедобыче в 11 млн баррелей в сутки к концу сентября. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», заявил министр энергетики страны принц Абдель Азиз бен Сальман.

«Мы постепенно вернем добывающие мощности на прежний уровень, отдадим приоритет тем объектам, которые пострадали больше всего. Производственные мощности к концу сентября составят 11 млн баррелей в день, 12 млн – к концу ноября», - сказал министр.

Сейчас королевство ожидает результатов экспертизы ООН о том, кто стоит за атаками на нефтяную инфраструктуру.

Между тем Минобороны Саудовской Аравии заявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты в минувшую субботу. Напомним, что из-за атак на объекты нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в районе месторождений Абкайк и Хураис страна потеряла более 50% нефтедобычи. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В США обвинили в атаке Иран, Тегеран обвинения в свой адрес отвергает, а Эр-Рияд заявил, что пригласит международных специалистов для участия в расследовании.

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