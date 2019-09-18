Саудовская Аравия восстановит прежнюю мощность нефтедобычи к концу сентября

Саудовская Аравия восстановит уровень мощности в нефтедобыче в 11 млн баррелей в сутки к концу сентября. Об этом, как пишет «Коммерсантъ» , заявил министр энергетики страны принц Абдель Азиз бен Сальман.

«Мы постепенно вернем добывающие мощности на прежний уровень, отдадим приоритет тем объектам, которые пострадали больше всего. Производственные мощности к концу сентября составят 11 млн баррелей в день, 12 млн – к концу ноября», - сказал министр.

Сейчас королевство ожидает результатов экспертизы ООН о том, кто стоит за атаками на нефтяную инфраструктуру.

Между тем Минобороны Саудовской Аравии заявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты в минувшую субботу. Напомним, что из-за атак на объекты нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в районе месторождений Абкайк и Хураис страна потеряла более 50% нефтедобычи. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В США обвинили в атаке Иран, Тегеран обвинения в свой адрес отвергает, а Эр-Рияд заявил, что пригласит международных специалистов для участия в расследовании.