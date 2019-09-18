Саудовская Аравия восстановит прежнюю мощность нефтедобычи к концу сентября

Это 11 млн баррелей в сутки
Саудовская Аравия восстановит уровень мощности в нефтедобыче в 11 млн баррелей в сутки к концу сентября. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», заявил министр энергетики страны принц Абдель Азиз бен Сальман.
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