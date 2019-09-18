Казахстан готов просить Китай об экстрадиции Акжаркын Турлыбай

Однако власти надеются на оправдательный приговор
Тамара Вааль, Vласть
Генеральная прокуратура Казахстана готова обратиться к властям Китая с просьбой об экстрадиции Акжаркын Турлыбай. Как заявил в среду в кулуарах пленарного заседания мажилиса заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов, дело нашей гражданки, ранее осужденной на пожизненный срок за контрабанду наркотиков, сейчас находится на стадии обжалования.
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