Казахстан готов просить Китай об экстрадиции Акжаркын Турлыбай

Генеральная прокуратура Казахстана готова обратиться к властям Китая с просьбой об экстрадиции Акжаркын Турлыбай. Как заявил в среду в кулуарах пленарного заседания мажилиса заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов, дело нашей гражданки, ранее осужденной на пожизненный срок за контрабанду наркотиков, сейчас находится на стадии обжалования.

«Вы знаете, что там (в Китае – V) наша гражданка. Сегодня она находится на стадии обжалования приговора. С Китаем у нас есть двустороннее соглашение о выдаче осужденных лиц. Будем ждать окончательный вердикт китайского правосудия. Если оправдают, то это очень хорошо, если будет осуждена, она вправе обратиться, и мы вправе направить запрос о передаче ее дальнейшего отбывания наказания на территории Казахстана», - заявил Ахметжанов.

Напомним, в июне 2015 года суд Китая приговорил казахстанку к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков. В мае 2016 года приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение. Акжаркын Турлыбай свою вину не признает.

Мать осужденной казахстанки обратилась к президенту с просьбой оказать содействие в принятии всевозможных мер по возвращению Акжаркын Турлыбай на родину. И на прошлой неделе, в рамках визита в КНР, Касым-Жомарт Токаев «поднимал этот вопрос на высоком уровне», сообщал помощник президента Мурат Нуртлеуов.

«Вопрос будет обсуждаться по линии МИД. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы положительно решить данный вопрос», - заявил он.