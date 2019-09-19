Регулятор дал «смешанные» сигналы о своих дальнейших действиях
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ФРС США снова снизила базовую ставку
Фото AP

Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. – с 2-2,25 до 1,75-2%. В июле ФРС снизила ставку на 25 б.п. впервые со времен глобального финансового кризиса 2008 года.

«Ведомости» пишут, что ставка снижена из-за влияния глобальных изменений на перспективы развития экономики и сдержанного инфляционного давления. В частности, показатели рынка труда остаются сильными, уровень безработицы – низким, расходы домохозяйств росли высокими темпами, инвестиции в основной капитал и экспорт сократились, уточняет РБК. При этом регулятор дал «смешанные» сигналы о своих дальнейших действиях.

Накануне заседания ФРС президент США Дональд Трамп предложил снизить ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне. После этого страна должна начать рефинансировать свой государственный долг, считает он. Стоимость заимствований должна быть сильно снижена, а его сроки – существенно увеличены.

Аналитики считают, что ФРС снизит ставку еще и в октябре и таким образом завершит процесс, который ее председатель Джером Пауэлл назвал «корректировкой в середине цикла».

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