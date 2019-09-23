Касымбек поручил достроить больницу и убрать мусор в Караганде

Новый аким Карагандинской области Женис Касымбек приступил к работе. По данным акимата, он «буквально проехался по всем болевым точкам областного центра» и дал ряд поручений.

В частности, Касымбек потребовал достроить детскую больницу, которую никак не могут ввести в эксплуатацию из-за судебных разбирательств с подрядчиком. Акиму доложили, что судебные тяжбы закончились, и в скором времени объявят конкурс на выбор нового подрядчика. Он поручил уложиться в выделенную сумму, чтобы уже в следующем году карагандинцы получили новую больницу.

Также новый глава региона не оставил без внимания и ситуацию по уборке мусора в городе. Он поинтересовался, сколько полигонов вокруг Караганды и почему поступает много жалоб от карагандинцев. На это аким города Нурлан Аубакиров ответил, что всему виной низкий тариф, нехватка техники и кадров.

«Нужно разобраться в ситуации. По этому вопросу проведем отдельную встречу. Необходимо проанализировать, где есть возможности экономии. Услугодатели должны обновлять технику и платить нормальную зарплату своим рабочим. Если завтра некому будет убирать мусор, возникнет большая напряженность», - сказал Касымбек.

При ознакомлении с генпланом развития города, аким области интересовался всеми аспектами: от перспектив жилищного строительства до решения вопросов с газификацией и качественным обеспечением тепло- и водоснабжения, ситуацией по комплексам очистных сооружений. Ответ, что в Караганде часть домов не имеют центрального водоснабжения, а КОСы находятся только в проекте, его не устроил.

«Получается, что канализационные отходы сбрасываются на фильтрационные поля. В ХХI веке это сложно. В декабре правительство будет подписывать кредитное соглашение на 53 КОСа. Надо торопиться, потому что первый транш уже пойдёт в феврале-апреле следующего года. Если не успеем, упустим возможности, проблема уйдёт на 2021 год», - подчеркнул Касымбек.

Кроме того, ему доложили о ситуации со строительством третьего тепловывода. Эта проблема требует скорейшего решения, потому что недостаток мощностей сдерживает строительство жилья.

Главе региона также рассказали о будущей жилищной застройке Юго-Западного и Северо-Восточного районов, показав фрагменты детальной планировки. В перспективе это позволит соединить Юго-Восток с Майкудуком.

Также Касымбек уделил внимание строительству и реконструкция объездных дорог вокруг Караганды. Заслушав отчеты подрядчиков по крупным проектам, он поручил не отставать от графиков работ.