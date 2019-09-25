Токаев призвал другие страны по примеру Казахстана эвакуировать людей из зон боевых действий

Казахстан готов поделиться с другими странами своим опытом по проведению эвакуации людей из зон боевых действий, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«В этом году Казахстан успешно выполнил специальную гуманитарную миссию «Жусан» в сотрудничестве с нашими международными партнерами», - сказал Токаев в ходе своего выступления на общих дебатах 74-й сессии генеральной ассамблеи ООН.

Он отметил, что «595 граждан Казахстана, соблазненных террористической пропагандой, включая 406 детей, вернулись домой из зон боевых действий в Сирии».

«Мы готовы поделиться нашим опытом с другими странами и настоятельно призываем их принять аналогичные меры», - сказал Токаев.