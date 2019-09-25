Токаев призвал другие страны по примеру Казахстана эвакуировать людей из зон боевых действий

Республика готова поделиться своим опытом
Алия Иксанова, Vласть
Казахстан готов поделиться с другими странами своим опытом по проведению эвакуации людей из зон боевых действий, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
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