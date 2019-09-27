Введение единой валюты противоречит договору о ЕАЭС – Нацбанк

В Национальном банке Казахстана сделали заявление касательно высказываний главы Евразийского Банка Развития (ЕАБР) о единой валюте для ЕАЭС. В Нацбанке отмечают, что это противоречит договоренностям, принятым в рамках Евразийского экономического союза.

«Основные направления евразийской интеграции определены Договором о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года. В соответствии со статьями 62-64, 70 и 103 Договора о Евразийском экономическом союзе предусмотрено проведение согласованной валютной политики для обеспечения взаимной конвертируемости национальных валют и создание условий для функционирования общего финансового рынка. Вопросы денежно-кредитной политики и валютного регулирования полностью остаются в компетенции центральных банков стран ЕАЭС. Таким образом, формирование валютного союза и введение единой валюты не предусматривается», - пояснил регулятор.

Также не предусмотрено и не рассматривается создание единого центрального банка с передачей ему функций наднационального регулирования для проведения единой денежно-кредитной политики, подчеркнули в Нацбанке.

Здесь подчеркивают, что ЕАБР не является рабочим органом ЕАЭС и его деятельность не предусмотрена договором – банк учрежден на основании межгосударственного соглашения за пределами договора о ЕАЭС, а его деятельность «направлена на финансирование инвестиционных проектов государств-членов для развития инфраструктуры (транспорт и электроэнергетика), а также поддержку проектов в области промышленного производства».

«Высказывания руководства ЕАБР не соответствуют действительности и противоречат договоренностям, принятым в рамках Евразийского экономического союза», - заявили в Нацбанке.

Сегодня высказывание главы ЕАБР в интервью «Российской газете» также прокомментировал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов – он заявил, что на пространстве ЕАЭС введение единой валюты не планируется.