В Китае обнаружили новое месторождение нефти

Его запасы оцениваются в 1 млрд тонн
Китайская нефтегазовая компания PetroChina («дочка» CNPC) обнаружила новое месторождение нефти на северо-западе страны в бассейне Ордос в провинции Ганьсу. Его запасы оцениваются в 1 млрд тонн, пишет РБК.
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