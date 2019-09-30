В Китае обнаружили новое месторождение нефти

Китайская нефтегазовая компания PetroChina («дочка» CNPC) обнаружила новое месторождение нефти на северо-западе страны в бассейне Ордос в провинции Ганьсу. Его запасы оцениваются в 1 млрд тонн, пишет РБК .

«Доказанный объем запасов нефти составляет 358 млн тонн, предполагаемый объем запасов оценивается в 693 млн тонн, что означает открытие большого нефтяного месторождения с общими запасами в 1 млрд тонн», - сообщили в компании.

Кроме того, в бассейне Сычуань на юге центральной части Китая PetroChina обнаружила месторождение сланцевого газа объемом более 1 млрд кубометров.