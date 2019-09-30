Авиакомпания МАУ прекращает рейсы между Киевом и Алматы

С 27 октября авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» прекращает выполнение прямых регулярных рейсов между Киевом и Алматы.

«С началом зимней навигации 2019-2020 – 27 октября – авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» прекращает выполнение собственных прямых регулярных рейсов между Киевом и Алматы. Пассажиры МАУ по-прежнему смогут добраться до Казахстана благодаря код-шеринговому соглашению с авиакомпанией Air Astana на маршрутах до Нурсултана и Алматы», - сообщается на сайте авиакомпании.

Решение в МАУ объясняют «отрицательной рентабельностью рейса, вызванной необходимостью облетать территорию Российской Федерации».

«Запрет использования воздушного пространства РФ для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев – Алматы – с 5 ч 20 мин до 6 ч 35 мин – и, соответственно, дополнительным расходам, покрыть которые не представляется возможным даже с учетом эффекта от транзитных перевозок», - сообщили в авиакомпании.

Здесь также напомнили, что в декабре прошлого года МАУ прекратила рейсы в столицу Казахстана, накопленные за 2016-2018 годы убытки на маршруте составили $7,28 млн.

«Решение это вынужденное и логичное. Оно связано со сложностями в реализации хабовой модели, неоднократно озвученными ранее. Потери в более $7 млн не позволяют нам далее осуществлять убыточный рейс», - отметил президент МАУ Евгений Дыхне, сообщается на сайте компании.

В авиакомпании утверждают, что «в период с 2013 по 2019 годы авиакомпания МАУ выполнила 2120 рейсов по маршруту Киев – Алматы – Киев, доставила 528510 пассажиров и 3600 тонн грузов и почты, а также обеспечила международному аэропорту «Борисполь» дополнительный транзитный поток в 380 тыс. пассажиров».

«Расписание код-шеринговых рейсов между Киевом и Алматы позволит сохранить лишь часть транзитных возможностей по маршрутной сети МАУ. Закрытие рейса нарушает хабовую модель авиакомпании, но является вынужденной мерой, призванной вернуть компанию в зону прибыльности», - резюмировали в МАУ.