Эксперты обсудят то, как меняется регион и что его ждет
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Новая Центральная Азия. Какое будущее ждет регион?

Эксперты обсудят будущее меняющейся Центральной Азии, изменение ролей в регионе и перспективы привлечения инвестиций и роста экономик. Vласть и группа компаний "Верный Капитал" проведует очередную встречу Expert Update 9 октября в Алматы.

Центральная Азия в последние несколько лет серьезно меняется. Эксперты отмечают предпосылки к более тесному сотрудничеству между странами, прежде всего в экономических вопросах. Узбекистан, пережив смену лидера, фактически, наряду с Казахстаном становится локомотивом региона, проводя открытую внешнюю политику и наращивая привлечение инвестиций в регион.

Какое будущее ждет Центральную Азию? Смогут ли страны совместно решать региональные проблемы? Что произойдет с экономикой региона, а также смогут ли страны реагировать на будущие вызовы?

Эти и другие вопросы обсудят политологи и экономисты на очередной встрече Expert Update, которую организует Vласть и группа компаний «Верный Капитал».

Спикерами встречи выступят экономист Алмас Чукин, политологи Аскар Нурша и Рустам Бурнашев. Модератором встречи будет политолог и общественный деятель Досым Сатпаев.

Формат Expert Update предполагает дискуссию между спикерами, модератором и аудиторией в зале.

Встреча состоится 9 октября в пространстве Aurora Space по адресу: ул. Жамбыла 55/57. Начало в 11:00. Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

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