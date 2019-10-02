Нефтедобычу на Кашагане планируется увеличить до 500 тыс. баррелей в сутки – Минэнерго

Первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов на пресс-конференции в правительстве рассказал о планах по полномасштабному освоению Кашаганского месторождения, передает «Казинформ» . По его информации, нефтедобычу планируется увеличить до 500 тыс. баррелей в сутки.

«На сегодня Кашаган разрабатывается в рамках опытно-промышленной разработки. Это так называемая первая фаза. Сегодня 380 тыс. баррелей в сутки мы имеем. В рамках этой же фазы планируется поэтапно (добывать – V) 420 тыс. баррелей в сутки – 500 тыс. баррелей, но это все будет только первая фаза. Речь идет о полномасштабном освоении Кашагана, большем охвате месторождения», - сказал Досмухамбетов.

Он констатировал, что «это связано с большими капитальными затратами, строительством новых островов, новых объектов внутрипромыслового оборудования, бурения скважин», поэтому «консорциумом сейчас рассматриваются различные варианты».

«У нас поручение сейчас – мы разрабатываем дорожную карту. Как это будет, станет видно, когда они нам его представят. Что касается строительства газоперерабатывающего завода, даже в рамках текущей первой фазы на сегодня утилизация объемов добываемого попутного газа является сдерживающим фактором для увеличения добычи нефти. Поэтому, естественно, завод «Болашак» имеет свои паспортные мощности, технически он не может превысить, поэтому рассматривается вариант построить газоперерабатывающий завод пока ориентировочно на 1 млрд (кубометров) производительности по году в модульном исполнении, чтобы потом можно было наращивать», - отметил первый вице-министр.

Он добавил, что этот вопрос сейчас рассматривается, и «от этого будет зависеть и стоимость проекта, и вопросы финансирования».

«Вопрос пока в проработке. Я думаю, это самое правильное решение для снятия ограничений по утилизации газа, переработке его и, соответственно, увеличению добычи нефти. Это, конечно, даст дополнительные объемы газа республике», - заключил Досмухамбетов.

На сайте премьер-министра уточняется, что 420 тыс. баррелей в сутки на Кашагане планируется достичь в 2022 году, а 500 тыс. баррелей в сутки - в 2027 году.

Кроме этого, проект будущего расширения Тенгиза позволит повысить годовой уровень добычи на 12 млн тонн с 2023 года. В итоге, согласно прогнозам Минэнерго, к 2025 году годовой объем добычи нефти по стране ожидается на уровне 105 млн тонн.

«Здесь важно отметить, что в связи с предстоящим увеличением добычи нефти на месторождениях Тенгиз и Кашаган прорабатывается вопрос реализации проекта увеличения мощности магистрального трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума (главного экспортного маршрута страны) на казахстанском участке до 72,5 млн тонн /год», - добавил Досмухамбетов.

Проект заключается в устранении узких мест нефтепровода Карачаганакского перерабатывающего комплекса для увеличения его мощности, в том числе для Тенгиза до 43,5 млн тонн/в год.

На нефтепроводе Кенкияк – Атырау реализуется проект реверса нефтепровода Кенкияк – Атырау. Этот проект позволит увеличить поставки нефти до 6 млн тонн в год с западного Казахстана на Шымкентский и Павлодарский нефтеперерабатывающие заводы. Проект будет завершен в 2020 году.