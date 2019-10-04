Предприниматели Алматы просят вернуть въезд на «Атакент»

Предприниматели КЦДС «Атакент» направили коллективное обращение в Палату предпринимателей города Алматы. По их данным, открытие линии БРТ по улице Тимирязева, сокращение автомобильных полос, запрет левых поворотов и перенос автобусной остановки в сторону улицы Байзакова привели к резкому сокращению потока посетителей.

«Согласно доводам предпринимателей, в результате ликвидации въезда - выезда на территорию со стороны улицы Ауэзова и отсутствия удобного проезда на пересечении улицы Тимирязева - угол улицы Манаса, на 50,41% уменьшилось количество посетителей, что привело к прямым убыткам предпринимателей и банкротству действующего бизнеса», - отметил эксперт РПП города Алматы Дастан Торегельдин.

Палата предпринимателей заявила о необходимости рассмотреть общественным советом Алматы несколько вариантов решения проблемы. В частности, предлагается восстановить въезд – выезд, без организации парковки, на перекрестке улиц Тимирязева – Ауэзова на все направления. При этом въезд и выезд будет возможен только при открытии для транспорта двух крайних арок, находящихся на главном входе «Атакента». Также палата предлагает рассмотреть возможность выезда с территории «Атакента» на улицу Тимирязева в сторону улицы Ауэзова. Для этого здесь необходимо установить светофор с дополнительной секцией сигнала, разрешающий поворот налево. Кроме этого, предлагается рассмотреть возможность расширения до двух полос имеющегося выезда с территории «Атакента» на улицу Жарокова, с перемещением имеющейся велодорожки с северной на южную сторону дороги.

Предприниматель Любовь Рязанова рассказала, что с закрытием въезда на «Атакент» люди прекратили ходить в ее бутик.

«К нам приходят только пенсионеры и студенты. Студенты приходят только покушать, бабушки – погулять. Я имела двух продавцов и двух швей, теперь я сама шью и сама продаю. У нас многие предприниматели отказываются от продавцов и сами работают», - пожаловалась она.

Рязанова также предложила перенести арт-объект «Белка» на территорию КЦДС, чтобы освободить дорогу для проезда машин через арки.

Член Общественного совета Алматы Марат Шибутов отметил в свою очередь, что деловая активность снижается по всей стране, а не только на территории КЦДС. Он предположил, что проблема снижения числа клиентов не в отсутствии въезда, а в плохом расположении и обслуживании офисов.

«Если управляющая компания так страдает и не может справляться со своими обязанностями, давайте мы отдадим в городскую собственность, в управление городской компании СПК Алматы», - подытожил он.

Представитель ДВД города Алматы Жандос Мураталиев заявил о возможности рассмотреть вопрос въезда на территорию КЦДС и выезд с территории «Атакента», однако отметил, что на пересечении улиц Тимирязева-Манаса «категорически запрещено делать левый поворот».

«Если вы готовы вложиться – выкупайте «КазМунайГаз», убирайте его с Тимирязева. По улице Утепова нужно узнавать, кому она принадлежит, выкупать и расширять. Она не совпадает со светофорными параметрами. По Жарокова у нас имеется велосипедная дорожка. На территории «Атакента» она строилась ещё до появления дорожек на Жарокова. Так как это территория выставки, вы можете убрать эту велодорожку. Поэтому если на Ауэзова-Тимирязева велосипедная дорожка с южной стороны отсутствует, то ее можно перенести туда, а в центре вообще не убрать», - предложил Мураталиев.