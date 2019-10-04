При аварийной посадке Ан-12 на Украине погибли 5 человек

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, ЧП произошло «во время выполнения чартерного грузового рейса». Самолет Ан-12 UR-CAH принадлежит авиакомпании «Украина Аэроальянс».

«По предварительной информации, с семью членами экипажа и одним сопровождающим груз на борту, по маршруту Виго (Испания) – Львов, совершил аварийную посадку на грунт в селе Сокольники вблизи аэродрома. Пятеро погибших», - написал Криклий в Facebook.

По информации РБК, самолет выполнял рейс в Стамбул и должен был совершить дозаправку в аэропорту Львова. По предварительной версии, при подлете у самолета закончилось топливо, он не дотянул до взлетно-посадочной полосы 1,5 км.

По данным телеканал «112.Украина», это был борт военного назначения. «Украина Аэроальянс» выполняет грузовые перевозки, в том числе в интересах НАТО.