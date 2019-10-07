Вместе с тем страна может увеличить производство авиатоплива до 850 тыс. тонн в год
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Казахстан снизит в этом году импорт авиакеросина – Бозумбаев
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Доля импорта в потреблении авиакеросина в Казахстане снизится с 60% в 2018 году до 4% в 2019 году, заявил в понедельник в ходе заседания правительства министр энергетики Канат Бозумбаев. При этом страна, при необходимости, может увеличить объемы авиатоплива, заверил он.

«Благодаря завершенной модернизации Казахстанских НПЗ в текущем году объем производства авиационного топлива увеличился до 694 тыс. тонн или в 1,8 раза по сравнению с производством 2018 года. Доля импорта авиакеросина в потреблении снизится с 60% в 2018 году до 4% в 2019 году, остатки увеличились на 30% с 45,7 до 59,1 тыс. тонн», - сообщил Бозумаев.

По его словам, объем производства авиатоплива позволяет полностью покрыть потребность внутреннего рынка за счет отечественных НПЗ.

«При необходимости объем производства возможно увеличить до 850 тыс. тонн в год», - подчеркнул Бозумбаев, добавив, что министерство отмечает стабильную ситуацию на рынке авиатоплива и отсутствие дефицита.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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