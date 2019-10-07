Казахстан снизит в этом году импорт авиакеросина – Бозумбаев

Доля импорта в потреблении авиакеросина в Казахстане снизится с 60% в 2018 году до 4% в 2019 году, заявил в понедельник в ходе заседания правительства министр энергетики Канат Бозумбаев. При этом страна, при необходимости, может увеличить объемы авиатоплива, заверил он.

«Благодаря завершенной модернизации Казахстанских НПЗ в текущем году объем производства авиационного топлива увеличился до 694 тыс. тонн или в 1,8 раза по сравнению с производством 2018 года. Доля импорта авиакеросина в потреблении снизится с 60% в 2018 году до 4% в 2019 году, остатки увеличились на 30% с 45,7 до 59,1 тыс. тонн», - сообщил Бозумаев.

По его словам, объем производства авиатоплива позволяет полностью покрыть потребность внутреннего рынка за счет отечественных НПЗ.

«При необходимости объем производства возможно увеличить до 850 тыс. тонн в год», - подчеркнул Бозумбаев, добавив, что министерство отмечает стабильную ситуацию на рынке авиатоплива и отсутствие дефицита.