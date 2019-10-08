Большая численность населения городов не гордость, а проблема – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что в стране необходимо строго контролировать внутренние миграционные процессы, так как большая численность населения городов сегодня стала не гордостью, а проблемой, в первую очередь, в социальной сфере, заявил он во вторник в ходе совещания по дальнейшему развитию столицы.

«Ежегодный рост численности населения города на фоне отсутствия должного контроля за внутренними миграционными процессами – это важный вопрос, приводит к повышению нагрузки на социальную инфраструктуру. Прежде всего, на медицину и образование. Нам нужно усилить, навести строжайший контроль над внутренними миграционными процессами. Так дальше продолжаться не может», - заявил Токаев.

«Большое население наших городов – это уже не предмет гордости, это проблема, которую нужно решать», - также подчеркнул он.

По словам Токаева, власти радуются и рапортуют о том, что население того или иного города выросло до 1-2 млн человек, но «кто подумал, как и чем обеспечивать новых граждан того или иного города?».

« А ведь их нужно обеспечивать. Это наша обязанность. Мы не можем сейчас пустить весь процесс миграции на самотек. Это задача и акимата, и наших правоохранительных органов. Пребывающие из других регионов страны представители социально уязвимых групп, получая регистрацию, первым делом становятся в очередь на жилье. Это увеличивает количество очередников, в том числе, в детские сады и школы. Мощнейшая социальная нагрузка получается», - констатировал президент.