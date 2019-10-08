Большая численность населения городов не гордость, а проблема – Токаев

Президент считает важным ужесточить контроль за миграционными процессами
Тамара Вааль, Vласть
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что в стране необходимо строго контролировать внутренние миграционные процессы, так как большая численность населения городов сегодня стала не гордостью, а проблемой, в первую очередь, в социальной сфере, заявил он во вторник в ходе совещания по дальнейшему развитию столицы.
Еще по теме:
- Население Туркестана и Актобе растет теми же темпами, что и население городов-миллионников
- Казахстанцы готовы взять на себя социальную ответственность, уверен Назарбаев
- Минфин предлагает перенести внедрение всеобщего декларирования на 2021 год
- Субсидировать вечно внутренний рынок газа невозможно, заявил Мирзагалиев
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые