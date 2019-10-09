Турция начала новую военную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии к востоку от Евфрата под названием «Источник мира», пишут СМИ.

В Twitter президент написал, что она проводится вооруженными силами Турции совместно с Сирийской национальной армией и направлена против террористических организаций «Рабочая партия Курдистана», «Силы народной самообороны» и «Исламское государство». Эрдоган заявил, что целью новой операции является «уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе».

Операция началась с авиаударов по позициям курдских формирований СНС в районе населенного пункта Рас-эль-Айн.

Напомним, что Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».