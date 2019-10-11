Популярные видеоблогеры приняли участие в кампании #ЛюбитьАНеБить
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Кадр из клипа "Беги"

Популярные видеоблогеры из "Шоу Ирины Кайратовны" записали трек и выпустили клип "Беги" в поддержку кампании против бытового насилия.

Клип вышел в пятницу на канале "ГОСТ MUSIC" в YouTube.

Трек записан при поддержке Global Student Center в рамках кампании #ЛюбитьАНеБить.
Режиссером клипа выступил Куаныш Бейсеков, в нем снялись двое участников "Шоу Ирины Кайратовны".
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