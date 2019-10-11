Популярные видеоблогеры приняли участие в кампании #ЛюбитьАНеБить
Популярные видеоблогеры из "Шоу Ирины Кайратовны" записали трек и выпустили клип "Беги" в поддержку кампании против бытового насилия.
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