Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать Зеленского

«Хочу высказать свою позицию, поскольку как президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине», - сказал он.

Лукашенко также считает, что Украине не стоило выходить из содружества. Он отметил, что «уговаривал» бывшего президента Петра Порошенко «не делать этого»: «Если вам не нравится, ну не приезжайте на наши саммиты. Потому что это (выход из СНГ – V) хуже, это плохие последствия для Украины».

Белорусский лидер не видит ничего плохого в том, если бы нынешний президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на саммите. Лукашенко назвал его «вменяемым, нормальным человеком».

«У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит. Поэтому не надо делать неправильных шагов, особенно сейчас. Не надо торопиться», - отметил Лукашенко.