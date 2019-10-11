Он считает его «вменяемым, нормальным человеком»
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Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать Зеленского
Фото РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите СНГ призвал лидеров стран содружества поддержать действующую власть на Украине, передает БЕЛТА.

«Хочу высказать свою позицию, поскольку как президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине», - сказал он.

Лукашенко также считает, что Украине не стоило выходить из содружества. Он отметил, что «уговаривал» бывшего президента Петра Порошенко «не делать этого»: «Если вам не нравится, ну не приезжайте на наши саммиты. Потому что это (выход из СНГ – V) хуже, это плохие последствия для Украины».

Белорусский лидер не видит ничего плохого в том, если бы нынешний президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на саммите. Лукашенко назвал его «вменяемым, нормальным человеком».

«У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит. Поэтому не надо делать неправильных шагов, особенно сейчас. Не надо торопиться», - отметил Лукашенко.

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