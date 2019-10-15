В рамках налоговой амнистии казахстанцы погасили почти 8 млрд тенге долгов

В рамках проводимой налоговой амнистии для физлиц казахстанцы уже погасили почти 8 млрд тенге долгов, сообщили в пресс-службе комитета госдоходов.

«По состоянию на 10 октября 2019 года списана пеня по 334 127 физлицам, которыми с начала текущего года уплачена сумма основного долга в размере 7,9 млрд тенге и списана пеня на сумму 1,64 млрд тенге. За период с 3 октября по 10 октября списана пеня по 21 275 физлицам на сумму 74,8 млн тенге», - говорится в сообщении.

По данным КГД, больше всего физлиц, погасивших долги по налогам, в Алматы – 65 042 человека. За ними следуют жители Актюбинской области – 34 684 человека, жители Костанайской области – 28 975 человек.

По выплаченным суммам Алматы также в лидерах – погашенная сумма основного долга на данный момент составляет 4 млрд 440 млн тенге. На 1 января 2019 года задолженность по городу составляла 5,5 млрд тенге.

Жители столицы уплатили в целом 483,9 млн тенге налогов, в Костанайской области погашена задолженность в размере 459,8 млн тенге.

Напомним, что всего под амнистию подпадает порядка 1,4 млн человек, которым при условии уплаты основного долга на сумму 13,9 млрд тенге будут списаны пени на сумму 6,3 млрд тенге.