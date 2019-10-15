В рамках налоговой амнистии казахстанцы погасили почти 8 млрд тенге долгов

Больше всего долгов погасили алматинцы
В рамках проводимой налоговой амнистии для физлиц казахстанцы уже погасили почти 8 млрд тенге долгов, сообщили в пресс-службе комитета госдоходов.
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