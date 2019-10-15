Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Японии из-за тайфуна

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате тайфуна «Хагибис», сообщила Акорда.

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших, разделяю их скорбь. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим вследствие стихийного бедствия», - говорится в телеграмме.

Тайфун «Хагибис» прошел над территорией Японии в выходные, принеся с собой шквалистый ветер с порывами до 40 м/с и ливневые дожди. Больше всего от тайфуна пострадали Фукусима, Мияги, Канагава, Тотиги, Саитама, Нагано, Сидзуока, а на префектуру Тиба также обрушился смерч. Затопленными оказались около 10 тыс. домов, в 19 префектурах сошли 140 оползней. По последним данным, жертвами стихии стали 66 человек, без вести пропавшими числятся 15, еще 212 получили ранения.