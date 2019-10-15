Сегодня в ходе совещания по экономическим вопросам глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил разработать стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года, сообщила Акорда. Говоря о фискальной политике, он подчеркнул, что следует постепенного снижать трансферты из Национального фонда и брать оттуда средства только в случаях крайней необходимости.

«Правительство должно в первую очередь полагаться на доходную часть республиканского бюджета. Национальный банк обязан пересмотреть подходы в управлении средствами Нацфонда в целях повышения получаемых инвестиционных доходов. Правильное управление активами способно существенно повысить объем Нацфонда», - отметил Токаев.

Также президент подверг критике ситуацию, когда коммерческие банки в погоне за прибылью перенаправляют ресурсы на потребительское кредитование и снижают объемы кредитования бизнеса. Он считает, что Нацбанку «надо срочно вносить коррективы в проводимую политику».

«По данным регулятора, более 50% в каждом секторе экономике – это устойчивые и финансово независимые предприятия, представляющие интерес для банков. Однако они не заинтересованы в привлечении банковских кредитов. Почему? Возможно, это означает, что эти предприятия считают непривлекательными для себя условия, диктуемые коммерческими банками. Стоя перед дилеммой: обеспечение стабильности финансового сектора или развитие кредитования реального сектора, Национальный банк должен принять рациональное решение», - сказал глава государства.

Президент поручил разработать стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года и призвал Нацбанк улучшить коммуникации и проводимую информационно-разъяснительную политику, что, по его мнению, позволит повысить доверие к действиям регулятора со стороны участников рынка и населения, а также снизить необоснованные девальвационные ожидания.