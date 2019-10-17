Теперь его должен одобрить британский парламент
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Великобритания и Евросоюз достигли нового соглашения по Brexit
Фото с сайта cigionline.org

Великобритания и Евросоюз достигли нового соглашения по Brexit. Теперь его должен одобрить британский парламент, сообщает Русская служба ВВС.

«У нас есть отличное новое соглашение, которое возвращает нам контроль», - написал в своем Twitter британский премьер Борис Джонсон.

Теперь соглашение должны утвердить на саммите ЕС 17-18 октября, а затем его должна одобрить британская палата общин на экстренном заседании 19 октября. Однако, как отмечает Русская служба ВВС, палата, в которой большинство составляют оппоненты Джонсона, может не принять новый вариант соглашения о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.

Ранее Би-би-си сообщило, что в последний день перед решающим саммитом делегации Великобритании и ЕС не успели согласовать проект соглашения. В этом случае дата Brexit – 31 октября – должна быть снова перенесена.

Согласно закону, который в начале сентября приняло настроенное против Джонсона большинство в британском парламенте, премьер обязан попросить ЕС об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года, если до 19 октября ему не удастся составить с Брюсселем проект соглашения о выходе и провести его через парламент.

Напомним, что Борис Джонсон, ставший премьер-министром в июле этого года, неоднократно заверял, что выведет страну из ЕС 31 октября, даже если для этого придется пойти на жесткий разрыв. Но он предпочел бы заключить новое соглашение о Brexit, где должно быть решение проблемы границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

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