Тариф на газ в столице будет установлен на 5 лет

После завершения строительства газопровода «Сарыарка» тариф на газ в столице будет зафиксирован на 5 лет. Об этом, как сообщает «Казинформ» , проинформировал и.о. руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Ернат Базил в ходе заседания общественного совета.

Члены общественного совета поинтересовались у него по стоимости газа, так как этот вопрос интересует и население, и представителей бизнеса, однако Базил сообщил, что конкретная цена на газ на сегодняшний день до сих пор не определена.

«Есть письмо ориентировочное за подписью министра энергетики Каната Бозумбаева. Там была определена оптовая цена на газ в 46 тыс. тенге (за 1 тыс. кубометров – V). Это предварительная цена. На сегодняшний день окончательной цены министерство не дает. Два раза мы запрашивали. Один и тот же ответ: после завершения работ по магистрали «Сарыарка» и подсчета инвестиционных проектов будет окончательная цена на газ. Мы об этом уже третий месяц говорим. Но определенной цены за тысячу кубов газа пока нет», - сказал он.

При этом он подчеркнул, что «какой бы ни была цена, она будет зафиксирована на пять лет и повышаться не будет».